福岡県警田川署は10日、香春町の電車内で9日午後1時20分ごろ、男性が見知らぬ女性からズボンを触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。女性は30歳くらいの中肉。白色モコモコ服を着用していたという。