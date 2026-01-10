JR長崎シティは9日、運営する長崎市尾上町の大型商業施設「アミュプラザ長崎」の入館者数が3億人を超えたとして記念セレモニーを開いた。節目に入館した親子に記念品を贈り、中野量太社長は「長崎に住む方や訪れる方にとってなくてはならない存在であり続けたい」と述べた。