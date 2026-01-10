2026年1月9日午後3時20分ごろ、北海道愛別町字南町にある一般住宅の敷地内で男性（75）が倒れているのがみつかりました。男性は意識がない状態で病院に搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。男性は住宅の敷地内にある住宅とは別棟の物置の雪下ろしを1人でしていたとみられていて、命綱などはつけていなかったとみられます。男性の妻が倒れている男性を発見し、家族が消防に通報したということです。警察によりま