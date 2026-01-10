攻略POINT 【前走マイル組】同舞台の中山組が好成績 ３着以内18頭を占める前走マイル戦組。中心は［2・2・1・9］の中山組。 東京組が［3・2・4・39］と出走頭数が３倍以上の開きがありながら、連対数がほぼ互角という数字を見ても、同舞台を経験したアドバンテージは絶大。 特に①～④人気なら［2・2・0・0］とオール連対。 【キャリア】キャリア２戦が最有力 キャリア別成績を見ると、１戦馬、