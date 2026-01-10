シンザン記念のステップレース クラス別で見ると、１勝クラス組が［４・３・３・28］で連対数はトップ。 また［４・２・０・15］の新馬組は、３年連続で優勝馬を輩出している注目のステップ。 格では上の重賞組は［１・３・４・29］で、頭数の割にはやや見劣りする。 未勝利組は［１・２・３・30］だが、当日単勝オッズが１～６倍台であれば［１・１・２・１］なので、素質を認められていることが好走条件となる。