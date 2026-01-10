【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は９日、ホワイトハウスに米石油大手の幹部らを集め、ベネズエラの石油開発を巡って協議した。トランプ氏は１０００億ドル（約１５兆６８００億円）の投資を求めたが、一部の企業は難色を示した。会合には、米石油大手で唯一ベネズエラで操業しているシェブロンのほか、エクソンモービルやコノコフィリップスなど２０社以上が出席した。冒頭、トランプ氏は「ベネズエラの老朽化