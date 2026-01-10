歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が9日、ブログを更新。長女・麗禾（14）が生まれた日のことについてつづり、幼少期ショットを公開した。【映像】幼少期の長女・麗禾と小林麻央さん27日まで行われている初春大歌舞伎の舞台に立っている團十郎と麗禾、長男の勸玄（12）。『春興 鏡獅子』という演目には3人全員が出演している。市川團十郎、長女・麗禾の幼少期ショットを公開團十郎は9日、「涙」と題したブログを投稿。「麗禾が