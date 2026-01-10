ダラス・マーベリックスのアンソニー・デイビスが、左手の靱帯損傷により数ヶ月にわたり離脱することとなった。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によれば、左手の靭帯損傷は明らかな中で、手術の必要性についてセカンドオピニオンを求めている状況とのこと。手術の場合は数ヶ月の離脱が余儀なくされ、仮に手術を回避できた場合でも、少なくとも6週間の欠場が見込まれている