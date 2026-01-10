2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÃ»µ÷Î¥¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¾®Ê¿Æà½ï¤ÎÀïÀÓ¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤«¤é2022Ç¯ËÌµþ¤Þ¤Ç¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Êâ¤ß¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¾¡Î¨¤Î¿ä°Ü¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¡£ ¡Ú´ØÏ¢¡ÛÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ö¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¡×Íèµ¨°Ê¹ß¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤Øº£¸å4Ç¯¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö¤â¤¦´°Á´¤Ë¥Ù¥¿¹û¤ì¡×¡ÖÃËÁ°¡ª¡ª¡× ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´À®ÀÓ ¾®Ê¿¤Î