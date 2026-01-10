シーズンが到来したスキー場で、川島＆松田がゲレンデ造りを学ぶ！コースを造るために二人はプロ監修のもと、巨大な圧雪車の操縦を教えてもらう。そして巨大重機を動かしゲレンデ造り対決！プロの目から見て、よりきれいなコースを造った方がゲレンデ食ゲット！スキー未経験の川島とスキーが得意な松田、勝つのはどっち？ 最新話はTVer＆Huluで！Huluでは過去回も配信中！ 次回は・・・スキー場準備後編！安全対策の裏に