ホワイトハウスでの石油・ガス会社幹部との会談で発言するトランプ大統領/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）大手石油会社の幹部らは9日、トランプ米大統領および政権関係者との会談に出席し、ベネズエラに対する計画については依然として検討中であることを明らかにした。エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップスといった大手石油会社のトップは、不安定な現地での探査や操業に着手する前に、安全保障上の保証が必要