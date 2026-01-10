映画『怪物』『国宝』への出演も話題の俳優・黒川想矢の初の写真集『コバルト』が、3月3日に扶桑社より発売されることが決定。併せて、先行カットが解禁された。【写真】黒川想矢の多面的な魅力が垣間見ることができる1st写真集先行カットギャラリー2009年12月5日、埼玉県生まれの黒川は、5歳より芸能活動を開始。2021年にNHK BS時代劇『剣樹抄〜光圀公と俺〜』でメインキャスト・了助役を務め、2023年に映画『怪物』にて麦野