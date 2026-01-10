»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥´¥¸¥é¡×¿·ºî±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù¡Ê¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¡Ë¤¬¡¢11·î3Æü¤Î¡È¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±Ç¯11·î6Æü¤è¤êËÌÊÆ¤Ç¤â¸ø³«³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÊÆ¤Î¸ø³«Æü·èÄê¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´²ò¶Ø±ÇÁü1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤­¤¿²ø½Ã¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢¥´