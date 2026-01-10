【モデルプレス＝2026/01/10】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が1月8日、自身のInstagramを更新。渋谷センター街で撮影した写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「紅白」出場アイドル「かっこよすぎて二度見」センター街ショット◆岸優太、渋谷センター街降臨岸は「センターGUY」と記し、渋谷センター街で撮影した写真を複数枚投稿。渋谷の景色をバックに、パーカーやニット帽、サングラスを合わせたコーディネートを披露し