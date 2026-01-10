年が明けて間もないが、2025年は兎にも角にも、映画興収におけるアニメーション映画の存在感に圧倒される1年だった。1月5日に興行通信社から発表された2025年度映画興収ベスト10、首位はもちろん『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。公開172日間で389億円を達成。国内歴代1位を記録した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（407.5億円）越えを果たすかにも注目が集まるなど、まさに異次元レベルのヒットである