7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、1月9日に放送されたラジオ番組「HANAのオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。年末の「日本レコード大賞」を振り返り、「胸熱展開ですね！愛ですね、これ」と語った。HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「日本レコード大賞」で最優秀新人賞に輝いたことについて「本当に光栄なことですね。すごい。なんかすごい。なんかもうすごいよ。すご