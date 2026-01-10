7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、1月9日に放送されたラジオ番組「HANAのオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。年末の「紅白歌合戦」を振り返り、「すっごい感動しちゃって。あの瞬間はマジで忘れらんないんだろうなって感じ」と語った。HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「紅白歌合戦」についての話題となり、2人は「やばいよ」「もうね、すごかったよ。もう総じてすご