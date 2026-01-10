◇ノルディックスキー複合Ｗ杯（９日、エストニア・オテパー）複合男子の個人第７戦で、五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）が、Ｗ杯通算出場数を２９５試合に伸ばし、ウィルヘルム・デニフル（オーストリア）が持つ歴代最多記録に並んだ。マススタートの前半距離（１０キロ）で３５位。上位を目指した後半ジャンプは強風で中止となり、８日の予備ジャンプの結果が採用されて２１位だった。渡部は２００６年３月に