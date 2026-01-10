久保建英がヘタフェ戦で決勝ゴールをアシストしたスペイン1部レアル・ソシエダは現地時間1月9日、ラ・リーガ第18節でヘタフェと敵地で対戦し、2−1で勝利した。先発フル出場した日本代表MF久保建英は、コーナーキック（CK）から決勝点を演出し、2試合連続アシストを記録した。リーグ戦6試合連続で先発出場となった久保の左足が、チームを勝利へと導いた。1-1で迎えた後半アディショナルタイム6分、ソシエダは右サイドからCKを