ＮＰＯ法人「難病患者支援の会」（東京）による臓器あっせん事件を受け、東京都は９日、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、同会の設立認証を取り消した。事件を巡っては、最高裁が昨年１１月１７日付の決定で、海外での臓器移植を無許可であっせんしたとして臓器移植法違反に問われた同会理事長と法人としての同会の上告を棄却。理事長を懲役８月の実刑、同会を罰金１００万円とした１、２審判決がその後、確定した。