ＮＨＫ連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインのトキを演じる高石あかりが９日にＮＨＫ総合で放送された「あさイチ」に出演し、ヘブンに恋心を抱いた瞬間について話した。高石は「けっこうＳＮＳを見ていると、早い段階から『恋心だよ』『それは恋だよ』ってたくさん書かれていて」と視聴者の反応を気にかけていたことを述べた。高石は「わたしは人から見たら恋だなと思うかもしれないけど、まだまだつぼみで。（ヘブンが）おリ