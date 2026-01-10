星野リゾートは、「OMO7横浜 by 星野リゾート」を4月21日に開業する。旧横浜市庁舎跡地を活用した開発プロジェクトで建設する「BASEGATE横浜関内」内の施設。客室は、定員最大6名のやぐらスイート、定員最大4名のかたりばルームなど9タイプ、全276室を設ける。ドッグフレンドリーダブル、ドッグフレンドリーデラックス、ドッグフレンドリースイートの3タイプは愛犬と宿泊でき、スイートでは6名に加え、愛犬2頭まで一緒に過ごせる。