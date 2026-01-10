全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタのアンテナショップ『じゃがボルダ』です。『じゃがボルダ』Calbee＋×東京ばな奈ポティジェッラ（1箱3個入）1393円今までの「じゃがボルダチップス」も人気だったが、さらなる新境地を開拓したのがこちら。生地はもちもちで、中には北海道産のモッツァレラチーズを合わせたマッシュポテト。お菓子というより小腹が空いた