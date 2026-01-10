今冬にボルシアMGに加入した高井幸大について、指揮官が言及している。この日本人DFは2025年の夏に川崎フロンターレからプレミアリーグのトッテナムに移籍。しかしプレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、スパーズで公式戦デビューを果たせないまま、ボルシアMGに今季終了まで期限付き移籍した。クラブの公式サイトによると、ウィンターブレイク明け最初の試合となる現地１月11日のブンデスリーガ第16節・アウクスブルク