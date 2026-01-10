◆2026年は午年！馬蹄形のチョコレートで縁起のいい新年を／アントワーヌ・カレームの「蹄鉄ショコラ」画像／蹄鉄ショコラ 8個 2650円文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「アントワーヌ・カレーム」で購入できる「蹄鉄ショコラ」をご紹介します。午年の始まりに、幸運をもたらす馬蹄形のチョコレートを四つ葉のクローバーや月など、身につけると幸せになれると伝わるラッキーチャーム。