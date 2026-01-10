奈良県で日韓首脳会談が開催されるのに伴い、大阪府警は、警備による交通規制実施のため、「高速道路の利用を控えて欲しい」と呼び掛けています。木原官房長官は、１月９日、１３日から１４日にかけて韓国の李在明大統領が高市総理の地元・奈良を訪れ、日韓首脳会談を開催すると発表しました。これを受け、大阪府警は韓国大統領の車列警備のため、大阪府内の高速道路で一時規制を実施すると発表しました。期間は１３日と１