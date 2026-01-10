「餃子の王将」運営会社社長を射殺した罪などに問われている暴力団幹部の男の公判で、警察官らが現場検証で見つけた男のものとされるタバコの吸い殻は「新しいものだと思った」などと証言しました。特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告は２０１３年、「王将フードサービス」の社長だった大東隆行さん（当時７２）を拳銃で撃ち殺害した罪などに問われています。田中被告は起訴内容を否認していますが、検察は事