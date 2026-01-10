気象台は、午前10時23分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、村上市、五泉市、魚沼市、胎内市、阿賀町、関川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市などに発表（雪崩注意報） 10日10:23時点新潟県では、強風や高波に注意してください。佐渡では、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。下越、中越、上越