アメリカのトランプ大統領は、大手石油企業の幹部をホワイトハウスに招き、ベネズエラへの進出を許可する企業を近く決定すると述べるとともに巨額の投資を求めました。アメリカトランプ大統領「我々がどの石油会社に参入を許可するか決める。早ければきょうにも契約を結ぶことになるだろう」トランプ大統領は9日、ホワイトハウスに「エクソンモービル」や「シェル」などおよそ20社の大手石油企業の幹部を招き、ベネズエラの石油