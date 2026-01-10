阪神タイガースの本拠地・甲子園球場をめぐり、ファンの不満が噴き出している。発端となったのは、球団社長が明かした「外国人専用席を今後増設する」という方針だ。インバウンド需要を見据えた取り組みとみられるが、深刻なチケット不足にあえぐ現状を前に、虎ファンからは反発の声が相次いでいる。【写真】スカートまくれてもお構いなし！優勝で道頓堀川に飛び込む女性たち虎党たちから不満が続出今季の甲子園は、異常ともい