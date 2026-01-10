アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が発砲し女性が死亡した事件をめぐり、トランプ大統領は女性について「雇われた扇動者だった」などと根拠を示さず決めつけました。トランプ大統領「彼女（死亡した女性）は扇動者だった。おそらく雇われた扇動者だろう。私の考えでは非常に高レベルの扇動者で、プロフェッショナルだった」トランプ大統領は9日、ミネソタ州・ミネアポリスでICE＝移民・税関捜査局の職員の発砲を受け死亡