記者会見で京都府知事選への立候補を正式表明した西脇隆俊知事＝10日午前、京都市上京区京都府の西脇隆俊知事（70）は10日、京都市で記者会見を開き、任期満了に伴う3月19日告示、4月5日投開票の知事選に、3選を目指して立候補を正式表明した。無所属で、自民党などが支援する見通し。出馬表明は西脇氏が初めて。西脇氏は京都市出身。1979年に旧建設省（現国土交通省）に入り、復興庁事務次官などを務めた。2018年の知事選で初