今年6月にフランスで開催が予定されているG7サミット＝主要7か国の首脳会議について、アメリカのトランプ大統領が開催する格闘技大会に配慮して日程が変更されたと報道されました。今年のG7サミットはフランスが議長国で、去年6月には6月14日から16日の日程で開催すると発表しましたが、その後、12月になって日程が1日ずれて6月15日から17日に変更されました。フランス政府は変更の理由を明らかにしていませんでしたが、ニュースサ