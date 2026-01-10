『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（20）東京グレートベアーズ大前隆貴後編（前編：東京GBの大前隆貴が憧れた石川祐希と同級生のリベロ春高は悔しい欠場も、SVリーグへとつながった＞＞）（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？＜SVリーガー