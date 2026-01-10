「娘のランドセルを買うからカードローン組んで」。出会い系サイトで知り合った、交際していた男は既婚者。一人で生きていく自信がなかった女性は言いなりになってしまう。その後、経済的に困窮し、生活保護を受給するが、父親の再婚相手からの厳しい言葉で覚醒する。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが生活保護卒業までの道のりを取材した――。（後編／全2回）■お金がない。自由もない20代【前編のあらすじ】「私は才能