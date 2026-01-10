「私は才能があるのに、生まれ育った家が貧しかったため、オペラ歌手になれなかった」。そう思い込んでいる母親は、自分の夢を3人姉妹の中間子に託した。中間子の女性は、過干渉な母親の夢を一身に背負い、姉や妹からいじめられながらも音大を目指したが、試練に襲われる。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが現在50代の女性の激動の半生を取材した――。（前編／全2回）写真＝iStock.com／TUNG Chooi Yoong※写真はイメージ