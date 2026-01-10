1月11日(日)より放送が始まるTVアニメ『地獄楽』第二期で、元石隠れ衆最強の忍で死罪人の画眉丸の声を担当する小林千晃。現場で全力を注ぐ日々の中で、プライベートではどのような時間を大切にしているのか。推シゴトークでは、いま"ハマっていること"について率直に語ってもらった。 ――プライベートで、いま"ハマっていること"はありますか？「週1ぐらいで、『地獄楽』でも共演している小野賢章さんとご飯に行っています。ハマ