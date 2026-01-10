杉江松恋さん候補５人中初ノミネートが4人1月14日、第174回直木賞選考会が開かれる。候補に上がった5人の作家のうち、初ノミネートが4人もいる。『カフェーの帰り道』の嶋津輝のみが2回目と、顔ぶれが一新された回となった。初候補のうち『家族』の葉真中顕と『神都の証人』の大門剛明はミステリー系の新人賞出身である。大門はデビューが2009年なので、初ノミネートまでが16年と、5人の中でいちばん長い。残るふたりのうち、