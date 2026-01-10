せっかく女の子と仲良くなっても、肝心な時にLINEを返さないと心が離れてしまうこともあるようです。そこで今回は、女の子が「返信してほしい！」と強く思っているLINE９パターンをご紹介します。【１】やりとりの最後に送った「おやすみ」LINE「あっさりLINEが途切れると、ちょっと寂しい。それまでのやりとりまで事務的なものに思えてしまいます。」（２０代女性）といったように、やりとりの終わりを告げるようなLINEでも、男性