ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の９日の放送では、ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）の結婚パーティーが描かれた。一時はどうなるかと思われた結婚のあいさつだったが、トキをめぐり、ウソや隠し事を全てがさらけ出されることになり、最後は「だらくそがー！」とみんなで叫んで笑顔があふれた。公式インスタグラムでは９日、トキとヘブンの結婚パーティーのシーンで準備された「島根のハレの日料理」が公開