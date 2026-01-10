競り合うモロッコ（左）とカメルーンの選手＝9日、モロッコ（AP＝共同）サッカーのアフリカ選手権は9日、モロッコのラバトなどで準々決勝2試合が行われ、モロッコとセネガルが4強入りを決めた。モロッコはカメルーンに2―0で快勝。セネガルはマリを1―0で下した。（共同）