【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、ホワイトハウスで記者団に、南北米大陸を中心とする西半球から中国とロシアの影響力を排除し、米国の支配を確立したい考えを改めて示した。ベネズエラや、米国が領有を狙うデンマーク自治領グリーンランドに中ロが「いてほしくない」と強調した。トランプ氏はグリーンランドについて「中ロに占領されてしまう。島周辺の至る所で中ロの駆逐艦やロシアの潜水艦が展開している」と述べ