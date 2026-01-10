横浜市の日産スタジアムで11日に開幕する小学生ラグビーの全国大会「第18回ヒーローズカップ」に、福岡県春日市の春日リトルラガーズクラブと大野城市のつくしヤングラガーズが九州代表で出場する。同じ筑紫地区の両チームは2019年にもそろって出場。今回も互いに健闘を誓いながら「全国制覇」を狙う。