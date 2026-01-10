スペイン・バルセロナを活動拠点に創作を続ける福岡県行橋市出身の画家、九十九（つくも）伸一さん（70）が、同市の複合文化施設「リブリオ行橋」の図書館児童フロアに、累計来館者100万人を記念した壁画を制作した。擬人化したネコのキャラクターがバイオリンを奏でるなどの愛らしい油絵が彩りを加えている。