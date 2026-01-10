福岡市植物園（中央区）で3月22〜26日、国際ガーデニング大会「フクオカフラワーショー」が初めて開かれる。国内外の園芸家5人が国際水準で競うコンテストなど、花と緑を身近に感じられる多彩な催しがある。前売り券を販売中。