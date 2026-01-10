福岡県柳川市の特産品をPRする「柳川ブランド認定品」に、新たにアサヒ醸造（同市出来町）のしょうゆ加工調味料「煮魚これ一本」と、本吉屋（同市旭町）の「国産うなぎのせいろ蒸し」が認定された。認定期間は1日から3年間。15回目の今回で、42事業者の計71産品となった。