北九州・京築ゆかりの人物からとっておきの話を聞く第14回「ファン北トークライブ」（西日本新聞社北九州本社主催）が、2月9日正午から、北九州市小倉北区魚町1丁目の湖月堂本店である。西日本新聞くらし面で「空を見上げて」を連載する70代ユーチューバー・ロコリさんが「シニアが輝く時代の到来」と題して講演する。参加費は3千円（昼食付き）。定員40人。申し込みが必要で1月19日必着。応募多数の場合は抽選し、結果を通知