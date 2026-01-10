フードロスを削減するため、野菜の皮などを煮出した汁で「フレンチディナー」を作る講座が24日午後2時から福岡県筑後市津島の九州芸文館で開かれる。西鉄ホテルズの清田隆司総料理長が、家庭でも作れるフランス料理を教える。県や農業団体、大学などでつくる食育・地産地消ふくおか県民会議の主催。清田総料理長が、普段は捨てられるような野菜の皮などのだし汁「ベジブロス」での魚料理づくりを実演する予定。参加者は清田総