プロ野球・西武は9日、11月に支配下契約を結んだ林安可選手の入団会見を台湾の台北市で行ったことを発表しました。林選手は左投左打、身長184センチの大型外野手で背番号は73に決まっています。台湾プロ野球では中軸をつとめ、2020年に本塁打王、打点王の2冠に輝いています。会見では西口文也監督と西武ファンからのメッセージが送られました。また林選手の高校時代の監督も会見場に訪れ、花束を手渡しました。林安可選手の前所属