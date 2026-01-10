星条旗柄のコスチュームでリングに立ち、強さよりも“気持ち悪さ”を武器に異彩を放つのが九州プロレスのばってん×ぶらぶら（４６）だ。福岡大在学中に越境で九州産業大のプロレス研究会に参加し、学生プロレスでキャリアをスタート。上京後は芸人とプロレスを並行し、２０１４年に福岡へ戻り、同年４月に九州プロレスへ入団した。昨夏には歌手デビューも果たし、唯一無二の芸風はいかにして形づくられたのか、直撃した。――